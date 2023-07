Non c'è solo l'Inter sulle tracce di Duvan Zapata, attaccante in forza all'Atalanta per cui da tempo si rincorrono le voci di una possibile partenza. Come riportato da Sky Sport, il colombiano resta anche nel mirino del Monza. Tuttavia non c'è intesa sulla formula: il club brianzolo vorrebbe prenderlo in prestito, mentre gli orobici al momento non aprono a questa formula.