Il quarto attaccante dell'Inter della prossima stagione potrebbe essere un ex. Il nome fatto da Sky Sport è quello di Federico Bonazzoli, ex nerazzurro ora legato alla Salernitana da un contratto in scadenza nel 2026. Uno scenario a cui ha aperto oggi anche l'agente Tullio Tinti: "Sarebbe il suo sogno, io sarei molto felice se tornasse all'Inter. E' un talento perché è cresciuto lì, sarebbe una cosa bella per il calcio italiano".