C'è una corsa europea per il giovane attaccante del Montpellier Elye Wahi, indicato come possibile nome per l'attacco dell'Inter. Nei prossimi giorni, rivela il quotidiano L'Equipe, il Chelsea potrebbe accelerare nelle trattative per il ragazzo classe 2003 sul quale c'è anche l'Atletico Madrid. I Colchoneros hanno già avuto i primi contatti col club transalpino, che per il giocatore di origini ivoriane chiede almeno 30 milioni di euro: l'Atletico non esclude l'inserimento di una contropartita, opzione che però La Paillade non contempla tra le favorite.