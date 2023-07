Facundo Colidio è un giocatore del River Plate. Dopo le parole di oggi di Javier Zanetti, l'Inter ha trovato un principio di accordo definitivo coi Millonarios per il passaggio a titolo definitivo dell'attaccante ex Tigre alla corte di Martin Demichelis, che con il club biancorosso ha già un accordo per un contratto pluriennale. Secondo TyC Sports, per l'Inter si avvicina una plusvalenza importante, anche se non vengono fatte cifre.

