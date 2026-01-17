Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa dopo la partita contro l'Inter evidenziando le lacune dei suoi uomini durante la sfida: "Non abbiamo avuto abbastanza forza offensiva, qualcosa ci è mancato in termini di corsa in profondità, abbiamo fatto dei lanci lunghi dove la profondità andava gestita meglio. Nel primo tempo c'è da dire che l'Inter ha mostrato la sua qualità, nel secondo tempo meglio ma ci è mancata qualità e l'Inter così ha vinto 1-0".

Si poteva forse inserire un po' prima il tridente:

"Forse sì".

Sulle condizioni di Piotrowski:

"Non sappiamo ancora cosa abbia subito, ha sentito dolore, le sensazioni non sono buonissime ma ne sapremo di più tra un paio di giorni. Speriamo non sia nulla di grave al ginocchio, una brutta notizia per noi perché è un momento in cui abbiamo bisogno di tutti, speriamo torni presto in gruppo".