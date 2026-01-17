"Volevamo essere un po' più aggressivi e nel primo tempo non ci siamo riusciti, meglio nella ripresa, sappiamo che quando c'è un avversario con questa qualità è difficile, ma non siamo riusciti a prendrci le occasioni per riuscire a creare qualcosa di pericoloso". Questo il fugace commento espresso dal difensore dell'Udinese Thomas Kristensen in conferenza stampa dopo la gara persa contro l'Inter.