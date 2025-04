Adesso non si pone più limiti il Trabzonspor Under 19, che dopo il raggiungimento delle Final Four di Youth League punta con decisione al bottino pieno. Ne è sicuro l'eroe della serata, l'attaccante Ekrem Terzi, che parlando alla stampa turca dopo la partita dichiara: "Non riesco a trovare le parole per descrivere questo momento. Dedico il gol ai nostri tifosi. È una sensazione incredibile giocare di fronte a una folla del genere. Gli italiani ormai ci conoscono bene. Vogliamo portare la coppa a Trebisonda. Il gol? Stavo pensando a come avrei potuto segnare un gol prima di entrare in gioco. La squadra avversaria ha commesso un errore, quindi ho preso palla e ho segnato. Non riesco a trovare le parole per descrivere questo momento. Il nostro assistente allenatore Fatih Hoca mi ha detto: 'Ekrem, segnerai un gol'. È rimasto nel mio cuore".

A fare eco al proprio compagno arriva anche l'altro grande protagonista del match, il portiere Erol Can Colak che ha parato un rigore a Luka Topalovic: "Vorrei ringraziare i tifosi che hanno riempito lo stadio. Abbiamo 2 partite in Svizzera. Spero che porteremo questa coppa a Trebisonda. Crediamo che i nostri tifosi ci sosterranno anche lì. Abbiamo lavorato molto duramente. Abbiamo analizzato l'avversario giorno per giorno. Posso dire che abbiamo anche raccolto i frutti dell'analisi. Il mio allenatore mi ha detto di dirigere la squadra da dietro e di posizionare i miei compagni di squadra. Eravamo eccitati e tutti erano in campo per vincere la partita. Nel secondo tempo non ci sono stati pericoli per noi, ringrazio tutta la difesa". Infine, si esprime anche Esat Yiğit Alkurt: "Non riesco a descrivere come mi sono sentito al fischio finale della partita. Perché abbiamo ottenuto un successo incredibile. Che sia un regalo per tutta la gente del Trabzonspor. Puntiamo a vincere la coppa e a portarla al nostro museo. Quella coppa arriverà a Trebisonda". Per poi fare una battuta: "Abbiamo eliminato tre italiane, che ora potranno dichiarare guerra ad un avversario comune, il Trabzonspor".