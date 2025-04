Lunga intervista ai canali della Lega Serie A del difensore della Roma, Mats Hummels che esordisce subito con una dichiarazione d'amore alla città di Roma, dove è arrivato quest'estato dopo vari rumors di mercato che per un po' lo hanno accostato all'Inter: "Mi sento davvero molto bene qui" ha subito detto prima di spendere parole al miele nei confronti dell'ex allenatore - tra le altre - dell'Inter, Claudio Ranieri, condottiero dei capitolini: "Porta con sé un’autorità naturale, è alla mano, gentile, ma quando serve è duro e deciso. È coerente in ciò che vuole vedere dai suoi giocatori e nelle sue decisioni. Gioca, e questo è sempre stato così anche per me, ma non ho mai avuto problemi. Viene sempre rispettato, perché so che fa tutto il possibile per il successo della squadra. Lui dà l’esempio. Si aspetta molto dalla squadra, ma qui ha anche un gruppo molto professionale, che lavora molto bene. La combinazione tra allenatore e squadra funziona davvero molto bene".