Il grande dubbio in casa friulana è quello che riguarda le condizioni di Thauvin, che soffre per una fascite plantare. Dopo aver saltato il Verona prima della sosta, il francese non è ancora tornato in gruppo e resta a rischio per l'Inter. Fuori certamente anche Sanchez, Sava e Touré. In caso di forfait tdi Thauvin, Runjaic dovrebbe optare per Bravo per completare l'attacco assieme a Lucca.

PROBABILE UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Bravo, Lucca.