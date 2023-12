"Ci vuole molto culo". È la frase da titolo pronunciata da Aurelio De Laurentiis in vista di Napoli-Inter nell'intervento durante l'assegnazione del premio 'Campania Felix'. Il numero uno del club azzurro, che di fatto annuncia la firma sempre più vicina di Victor Osimhen per il rinnovo di contratto, si sofferma anche sul big match in programma domani sera al Maradona.

"Non abbiamo il terzino sinistro... Ce ne sono due infortunati - le parole di DeLa riportate da TuttoNapoli.net -. Poi abbiamo un nuovo allenatore, a cui abbiamo dato una grossa responsabilità, perché ha dovuto incontrare subito sia l'Atalanta che il Real Madrid, e al Bernabeu a pochi minuti dalla fine eravamo in pareggio. Adesso abbiamo un altro tour de force con l'Inter e la Juventus. Due giorni per preparare l'Inter sono sufficienti, senza due terzini? Mi sembra un po' difficile... Cinque giorni per preparare la Juventus... Sul tavolo per essere obiettivi vanno messi tutti i problemi. E poi... che la Madonna ci accompagni".