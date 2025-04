È finita si dice solo alla fine. Questo è in sostanza il messaggio che Thomas Müller, autore del gol del momentaneo 1-1 ieri all'Allianz Arena, manda all'Inter in vista della gara di ritorno di San Siro. E per farlo, usa il suo profilo Instagram e soprattutto usa anche l'italiano, nsieme all'inglese, per rendere ancora più chiaro il concetto: "Stai calmo, tutto è ancora possibile", scrive l'iconico giocatore biancorosso.