Ultimi aggiornamenti sulla probabile formazione della Juventus che sfiderà domani sera l'Inter per un'emozionante derby d'Italia. Secondo quanto riferisce Sky Sport Thiago Motta dovrebbe lasciare inizialmente in panchina Kenan Yildiz. Al suo posto dovrebbe toccare a Francisco Conceicao. Presenti dal 1' anche McKennie e Nico Gonzalez. In attacco il riferimento avanzato sarà Kolo Muani: nuova panchina per Vlahovic.