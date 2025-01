"Secondo me è un buon punto, per come si era messa la partita, sicuramente l'Empoli ha fatto meglio di noi. In altre occasioni avremmo meritato di più, oggi ci teniamo stretto il punto. Forse siamo stati un po' troppo pensierosi, non la nostra miglior partita. Nella ripresa siamo stati più puliti, ho inserito anche Andersen e siamo migliorati". Ha esordito così Eusebio Di Francesco in conferenza stampa post partita dopo il pareggio per 1-1 ottenuto questo pomeriggio in casa con l'Empoli, match deciso dai due interisti in prestito Sebastiano Esposito e Filip Stankovic, il primo autore del gol del pari, il secondo protagonista con le sue parate. Durante la conferenza il tecnico dei lagunari, prossimi avversari dell'Inter in Serie A, ha anche parlato di Oristanio, uscito per infortunio.

Su Oristanio? Come sta?

"Aveva qualche fastidio già in settimana, quando non ne aveva più l'ho tolto".

Stankovic è migliorato tanto anche per merito suo.

"Il primo merito è suo, noi lo supportiamo, è un ragazzo che sta continuando a lavorare e come ho già detto non deve mai mancargli l'umiltà. Al di là delle parate, è migliorato tanto nella sicurezza e nelle uscite, nella tranquillità che trasmette".