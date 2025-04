"Noi inseguiamo l’Europa in generale, il nostro obiettivo è quello di rientrare in Europa, come ha detto il mister ieri. Poi se dovessimo raggiungere il massimo obiettivo come l’anno scorso, bene. Sarebbe una conferma molto importante per il gruppo e per il club, ma il nostro obiettivo è essere nelle competizioni continentali in generale. Oggi è una partita veramente complicata contro una delle squadre più forti d’Europa e del campionato quindi dobbiamo sarà necessaria una grande prestazione come tante altre volte fatto in casa, ma non è facile", ha detto il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio a Sky Sport prima di scendere in campo contro l'Inter.

Quanto pensi sentirai nelle prossime settimane i dirigenti dell’Inter con tutti i nomi circolati?

"Saremo tutti impegnati con i nostri obiettivi e del mercato ne parleremo a fine anno. Siamo molto contenti degli apprezzamenti dei club nei confronti dei nostri giocatori, è normale faccia piacere ma non deve distrarre noi e soprattutto i ragazzi perché abbiamo fatto una buonissima stagione fino a questo momento e possiamo scrivere la storia di questo club entrando per il secondo anno consecutivo in Europa e avendo la possibilità di andare in finale di Coppa Italia, che è molto importante per noi. Quindi in questo momento siamo molto concentrati sul campo".

C’e differenza tra casa e trasferta:

"In questo momento soprattutto, e in generale nella prima parte dell’anno, abbiamo avuto una svolta in casa. Nella prima parte di stagione abbiamo fatto meglio in trasferta. Sono stati due volti della squadra che Comunque per me ha avuto regolarità durante la stagione, soprattutto nel 2025. La gente ci contagia con l’entusiasmo, ci sentiamo bene in casa e speriamo di farlo vedere pure oggi".

