Manca sempre meno al fischio d'inizio del Derby d'Italia, in programma questa sera all'Allianz Stadium di Torino con kick-off fissato alle 20.45. L'Inter fa visita alla Juventus e va a caccia di tre punti che sarebbero preziosissimi per la classifica. Immancabile il video di carica di Inter Media House, accompagnato da un chiaro messaggio sui social: "113 anni di storia, 245 partite ufficiali e 304 gol. E ancora non è finita, e mai lo sarà. La partita eterna sta per cominciare".