Yann Bisseck, Tajon Buchanan, Kristjan Asllani, ma anche Chiara Robustellini per la femminile. Sono i testimonial della nuova maglia con raffigurate le Tartarughe Ninja presentate ieri in occasione dell'apertura di un nuovo store a Milano e che la squadra indosserà in occasione di Inter-Genoa. Il club ha pubblicato anche un backstage dello shooting con calciatori e calciatrici.