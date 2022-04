Arturo Vidal ha deciso di affrontare con il sorriso stampato sulle labbra l'ultima parte della stagione che si annuncia elettrizzante per quello che riguarda la corsa scudetto. "Siate sempre felici, nessuno deve portarvi mai via quella gioia di godervi quello che fate", ha scritto a due giorni da Spezia-Inter il cileno su Instagram, postando alcune foto dell'allenamento odierno in cui è ritratto mentre porta allegria al gruppo nerazzurro ad Appiano Gentile. "Continuiamo a prepararci a fondo per finire un'altra stagione", ha aggiunto il centrocampista a proposito del rush finale che attende la squadra di Simone Inzaghi, che ha l'obiettivo di conquistare la seconda stella.