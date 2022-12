Un selfie di Marcelo Brozovic nel deserto in compagnia di Lautaro Martinez, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij e un... cammello. Con questo fotomontaggio pubblicato sui social, l'Inter ha voluto augurare il meglio agli ultimi superstiti nerazzurri rimasti in Qatar per gli ottavi di finale del Mondiale, al via alle 16 con USA-Olanda. "Buona fortuna, ragazzi", il messaggio che accompagna la foto.