Primi assaggi di calcio francese per Valentin Carboni, protagonista di due cammei con la maglia dell'Olympique Marsiglia in campionato. Il fantasista di proprietà dell'Inter, che era entrato al 78' della sfida pareggiata 2-2 con il Reims, sabato sera ha fatto una passerella di mezzoretta entrando a risultato già acquisito dall'OM con il Tolosa. "+3, grazie per il vostro supporto. W l'OM", ha scritto in francese il classe 2005 argentino sul proprio profilo Instagram.