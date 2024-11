Partita speciale quella giocata ieri da Marcus Thuram con la sua Francia, impegnato e vittorioso in Nations League contro l'Italia. Match giocato da titolare dal Tikus e vinto, appunto, dalla Nazionale francese in uno stadio che per il Tikus è più di un semplice luogo speciale come lo stesso attaccante di Deschamps ammette sui social: "In casa" scrive il 9 di Simone Inzaghi su Instagram, dove il transalpino ha postato una carrellata di foto che lo ritraggono sul campo del Meazza, mentre rivaleggiava contro i compagni nerazzurri Frattesi e Barella.

Non tardano ad arrivare i commenti, anche ironici, sotto al post, dove compaiono diversi tifosi del Biscione che stuzzicano il francese: "Ieri sera mi hai insegnato cosa prova un milanista ogni volta che ti vede avvicinarti all’area di rigore. È un incubo" scrive un utente. "Marcus è più interista che francese" si legge prima di un simpatico 'rimprovero': "Tikus potevi anche umiliarci meno ieri eh". Non mancano poi i commenti che sanno d'amore: "Per quello che è successo il 22 aprile 2024 San Siro sarà sempre casa tua".

