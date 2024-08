C'è anche Mehdi Taremi nella lunga lista di giocatori che hanno voluto omaggiare Pepe dopo la decisione di appendere gli scarpini al chiodo. L'attaccante dell'Inter, che con il portoghese ha condiviso tanti anni al Porto, dedica un post su Instagram al suo ex compagno di squadra: "È stato un vero piacere e un onore essere il compagno di squadra di questa leggenda per 4 anni - scrive l'iraniano -. È un grande giocatore dal cuore umile. Pepe, mi hai insegnato un sacco di cose sia dentro che fuori dal campo. Ti sarò sempre grato e auguro a te e alla tua famiglia tutta la felicità per il futuro".