L'Inter ha lanciato nel pomeriggio il terzo episodio della serie New Brothers, lanciata da Inter Media House e Paramount+ per annunciare i nuovi acquisti, per ufficializzare il ritorno in nerazzurro di Raffaele Di Gennaro. Ai più attenti e curiosi non è passata inosservata la schermata finale dove si vede chiaramente il loading del quarto episodio. Il protagonista sarà Bisseck, già annunciato dall'Inter, e quella di domani potrebbe essere la giornata giusta per la messa in onda dell'episodio.