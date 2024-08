"I tifosi dell'Inter mentre aspettano l'inizio della Serie A". Un attesa che, in estate, diventa a dir poco spasmodica. L'Inter ha pubblicato su X l'immagine di Thuram e Frattesi di spalle, che attendono il pallone. Sale l'attesa per l'esordio di sabato. I campioni d'Italia sono di scena al Ferraris contro il Genoa. Calcio d'inizio fissato per le 18:30. I cuori nerazzurri non vedono l'ora.