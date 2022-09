"Un grande giocatore e un grande uomo". Alessandro Bastoni si serve di queste parole per salutare l'addio al calcio giocato di Andrea Ranocchia, suo compagno di squadra all'Inter per tre stagioni. Un messaggio che l'ex Parma e Atalanta ha pubblicato tra le sue stories di Instagram corredandolo con il siparietto andato in scena durante i festeggiamenti dello scudetto nerazzurro, quando Ranocchia si sdraiò su una barella prima di essere rovesciato sul prato verde di San Siro.