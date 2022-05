L’Inter non ha la minima intenzione di mollare in questo finale di campionato, sebbene il Milan abbia due punti di vantaggio e gli scontri diretti a favore. Lo conferma Andrea Ranocchia, che sui propri social commenta così il match vinto oggi dai nerazzurri per 2-1 sul campo dell’Udinese: “Ci siamo, +3”, le parole del centrale umbro.