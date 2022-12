Proseguono le vacanze per André Onana dopo la conclusione anticipata del suo Mondiale con il Camerun. Il portiere nerazzurro è ancora in patria, dove si sta godendo gli ultimi giorni liberi prima del ritorno a Milano e della ripresa degli allenamenti. Come testimoniato da alcune storie pubblicate su Instagram, l’ex Ajax oggi ha trascorso la giornata giocando a calcio con alcuni bambini. E non lo ha fatto in porta, bensì da centrocampista, facendo dunque valere le sue doti balistiche. Onana è atteso a Milano il 9 dicembre.