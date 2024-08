Solo un giorno di Paralimpiadi e l'Italia è già a quota 9 medaglie. Gli azzurri partono forte a Parigi e nel medagliere già ben assortito compaiono già due ori. Entrambi i primi posti del podio arrivano dal nuoto grazie a Carlotta Gilli e Francesco Bocciardo. Gilli sale sul podio vincendo i 100 farfalla S13, mentre Francesco Bocciardo nei 200 metri stile libero S5. Poco dopo i due successi, l'Inter ha porto, come di consueto, le congratulazioni ad entrambi gli atleti.

"Il primo oro azzurro alle Paralympics: Carlotta Gilli trionfa a Paris 2024 nei 100 farfalla S13" si legge nell'omaggio alla Gilli. "Secondo oro in rimonta alle Paralimpiadi. Complimenti a Francesco Bocciardo per l’oro 200 metri stile libero S5" scrive il club campione d'Italia per complimentarsi con il secondo atleta a conseguire il massimo titolo.

