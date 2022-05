Giornata di sorrisi in quel di Appiano Gentile, dove la squadra si è ritrovata oggi dopo la vittoria di ieri contro l’Udinese, per smaltire le fatiche della partita di Udine e per rimettersi in moto in vista dell’Empoli e dove non mancano per l’appunto serenità e ilarità come mostra Robin Gosens tramite i social. Poker internazionale a tinte nerazzurre quello ritratto nella foto postata dal tedesco a fianco di Sanchez, Dumfries e Calhanoglu corredato dalle bandierine delle rispettive nazionali.