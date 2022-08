Andrea Pinamonti, da ieri ufficialmente nuovo attaccante del Sassuolo, è l'ultimo ex interista al quale il club milanese ha dedicato un video speciale sui propri profili social come ringraziamento per gli anni vissuti in nerazzurro "Dalle giovanili alla Prima Squadra. Dal 2013 in nerazzurro, in bocca al lupo. Grazie Andrea", il messaggio che si legge su Twitter.