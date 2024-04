Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gianluca Zambrotta ammette la delusione di Milan e Juventus per un campionato non andato come sperato, vedendo la fuga incontrastata dell'Inter. E domani, a Torino, Allegri sfida proprio Pioli.

Juve-Milan è un po' il derby delle deluse?

"Forse sì, ma dipende anche dalle aspettative che si avevano a inizio anno. Allegri, per esempio, ripete spesso che l'obiettivo è sempre stato il ritorno in Champions. Ma nell'immaginario comune la Juve deve sempre e comunque giocare per vincere. Il Milan, invece, ha preso due mazzate psicologiche non da poco di recente: l'eliminazione dall'Europa League con la Roma e il derby perso, con l'Inter a festeggiare lo scudetto, fanno male. Così la Juve arriva meglio alla sfida, dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia".

Al di là della questione allenatore, cosa manca alla Juve per colmare il gap con l'Inter?

"La continuità, che è figlia dell'esperienza. In questi anni la Juve ha fatto un lavoro eccezionale nell'inserire in prima squadra tanti giovani formati in casa, ma è normale che poi abbiano bisogno di tempo per maturare".

Al Milan, invece, la corsa di Pioli pare davvero agli sgoccioli.

"E mi dispiace. Penso che Pioli stia subendo un trattamento ingiusto. Nell'ultimo periodo ha forse esagerato con gli esperimenti, come quello di Calabria che entra nel campo quasi da mediano, ma il suo lavoro al Milan è stato molto più che positivo. Poi a pagare se non si vince è sempre l'allenatore, anche quando gli errori sono stati fatti da altri. Per esempio, è stato uno sbaglio mandare via Maldini e Massara, si può dire?".

Tra Juve e Milan chi vede come prima rivale dell'Inter il prossimo anno?

"Difficile dirlo ora. Di sicuro i nerazzurri sono i campioni in carica e partono davanti a tutti, ma gli ultimi campionati sono stati particolari. Prendiamo il Napoli: ha dominato nel 2022-23 e poi? Ogni annata è a sé...".