Domenica 28 aprile al termine della partita tra Inter e Torino, in programma a San Siro alle ore 12:30, la squadra nerazzurra sfilerà per le vie di Milano a bordo di uno speciale bus celebrativo, che colorerà la città di nerazzurro e portando ovunque la festa dell’Inter e dei suoi tifosi, fino all’arrivo previsto in Piazza Duomo.

La Parata dei Campioni d’Italia sarà trasmessa in diretta su tutti i canali ufficiali del Club nerazzurro (Inter TV, YouTube, Twitch, Tik Tok, X, Inter.it e sull’app ufficiale): una maratona che inizierà al fischio finale di Inter-Torino e proseguirà fino alla fine dei festeggiamenti. "Racconteremo la celebrazione della Seconda Stella senza perdere neanche un istante, seguendo passo dopo passo il percorso del bus nerazzurro, da San Siro fino a Piazza Duomo - si legge sul sito ufficiale nerazzurro -. Una volta raggiunta la piazza i giocatori saluteranno i tifosi presenti per una grande festa nerazzurra: una giornata ricchissima, che si preannuncia indimenticabile per tutti gli interisti. Una giornata che vi racconteremo, come sempre, attraverso i nostri canali, per festeggiare tutti insieme la conquista del 20° Scudetto della storia dell’Inter".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!