Michele Di Gregorio è sempre più nel mirino della Juventus. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui il Newcastle ha già provato a prenderlo in gennaio offrendo 20 milioni per il cartellino e un quadriennale a 3 milioni a stagione al giocatore. Di Gregorio è invece rimasto a Monza e ora vorrebbe restare in Italia. Il Milan ha sondato il terreno per cautelarsi in caso di addio a Maignan ma è la Juve ad essersi inserita prepotentemente.

Sullo sfondo c'è anche l'Inter che ha accarezzato l'idea di riportare all'ovile il giocatore (ha anche il 10% sulla rivendita) ma dovrebbe spendere oltre il triplo rispetto ai 4 milioni incassati circa due anni fa e così Marotta e Ausilio si sono defilati. La Juve sembra la più vicina a chiudere presto l'affare con un'offerta da 15 milioni più bonus o una contropartita, che potrebbe essere un giovane oppure Mattia Perin. Per Di Gregorio pronto un contratto fino al 2029 da 2 milioni netti a stagione più bonus.