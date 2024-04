Francesco Acerbi, l'uomo che con il suo gol ha dato il la alla vittoria-scudetto dell'Inter nel derby di lunedì scorso, non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara contro il Torino, in programma domenica, a San Siro, all'ora di pranzo. Il difensore, affaticato, osserverà un turno di risposo, con Stefan De Vrij, il suo sostituto naturale, pronto a prenderne il posto al centro della difesa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!