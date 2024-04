Colpi in difesa? Rimandati. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter intende confermare in blocco la difesa e rimandare all'estate del 2025 l'innesto di un difensore centrale che erediti maglia e competenze da Francesco Acerbi e Stefan de Vrij.

Le vie del mercato sono infinite, ovviamente, ma l'idea è questa: non toccare nulla del pacchetto arretrato. Dopo il caso Juan Jesus, si era sparsa la voce di un possibile addio anticipato di Acerbi: nulla di tutto ciò. Acerbi resterà a Milano e sarà ancora il perno della difesa per volere di Inzaghi: contratto fino al 2025 e forse anche da allungare fino al 2026.

Stessa scadenza e stessa fiducia per De Vrij, altro pupillo di Inzaghi. Scacciato l'altra sera definitivamente il fantasma di Giroud, entrando nel finale e spazzando via tutto lo spazzabile, l'olandese corre veloce verso la conferma come il collega di reparto.

Quindi, difesa stabile al netto di possibili occasioni come ad esempio quelle citate dalla rosea: Hermoso, in scadenza con l'Atletico, o Valentini, che non rinnoverà con il Boca.



L'unica novità in difesa potrebbe dunque arrivare alla voce portiere. Sommer non si tocca, ma con Audero destinato a rientrare alla Samp si proverà l'assalto al brasiliano Bento, da affiancare allo svizzero per un anno in attesa di raccoglierne l'eredità.