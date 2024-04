Dopo lo Scudetto conquistato dall'Inter arriva un altro verdetto in Serie A. La Salernitana perde 3-0 contro il Frosinone e retrocede in Serie B. Vittoria importantissima per la squadra di Di Francesco che si porta a tre lunghezze di distanza dal terzultimo posto occupato dall'Udinese. In rete per i padroni di casa Soule, Brescianini e Zortea.