Un vice Sommer, un esterno destro in caso di addio di Dumfries e un rinforzo importanti in avanti (i profili seguiti sono quelli di Zirkzee e Gudmundsson). Sono questi i tre obiettivi sul mercato dell'Inter in vista dell'estate secondo quanto riportato da Sportmediaset. Insomma, dopo aver già definito gli arrivi di Zielinski e Taremi, ci saranno cambiamenti minimi e poche rivoluzioni.

Capitolo Acerbi. Con il gol siglato al Milan nel derby, che ha regalato lo scudetto e la storica seconda stella all'Inter, il difensore nerazzurro ha spazzato via ogni dubbio e resterà ancora a disposizione di Inzaghi.