La Lazio continuerà ad affidarsi a Luis Alberto fino al termine del campionato, ma poi le strade si dovrebbero separare. Dopo la rottura delle scorse settimane è andato in scena l'incontro tra il giocatore e il direttore sportivo bianconceleste Fabiani: lo spagnolo ha negato di avere già delle offerte estere sul tavolo, ma qualsiasi discorso verrà rimandato al termine del campionato. Lo riporta Il Messaggero, aggiungendo che i profili principali seguiti dal club biancoceleste per rinforzare la trequarti dopo l'addio del 10 sono Albert Gudmundsson e Andrea Colpani, entrambi accostati anche all'Inter per