L'aggiunta di Taremi, evidentemente, non basta. L'Inter è stata una macchina da gol, ma le alternative Arnautovic e Sanchez non sempre hanno rappresentato alternative credibili ai titolari Lautaro e Thuram. E allora Marotta e Ausilio cercano sul mercato un'altra punta di livello per completare il reparto offensivo di Inzaghi in vista della prossima stagione.

Il nome che la Gazzetta dello Sport ripropone anche oggi, oltre a quello sempre valido di Gudmundsson, è quello di Joshua Zirkzee del Bologna, sul quale è vigile anche il Milan.

I rossoblu sparano alto: non meno di 60 milioni. Impossibile arrivarci considerando anche il pressing dalla Premier? Assolutamente no. Secondo la rosea, i nerazzurri hanno concrete possibilità di raggranellare il denaro necessario. Ad esempio, si può sfruttare quel filo teso con l'Emilia chiamato Giovanni Fabbian, 20enne centrocampista in ascesa verticale ora di proprietà del Bologna dei miracoli, ma mai uscito davvero dal "controllo" nerazzurro. Esiste un'opzione esclusiva di riacquisto a 12 milioni nel 2025 da parte dell'Inter: ciò, in teoria, impedisce al club di Saputo una futura vendita ben più danarosa. Rinegoziare e, magari, rinunciare a questa possibilità pur di ridurre il prezzo di Zirkzee è una possibilità concreta.

Non solo Fabbian: l'Inter potrebbe dover rinunciare anche a tenersi Valentin Carboni pur di arrivare a Zirkzee. Per lui è stato già rifiutato un assegno da 20 milioni offerto dalla Fiorentina a gennaio e ora per l'Inter ne vale 30. Di offerte ne arriveranno sicuramente per il talento argentino, già nel giro della nazionale di Scaloni. Sarebbe un tesoro decisivo da "usare" nell'inseguimento a Zirkzee, magari aggiungendo altra cassa da fare con i ragazzi della casa: da Stankovic junior a Zanotti fino ai due Esposito. L'Inter prepara l'assalto al 9 Oranje.