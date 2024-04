La Repubblica torna oggi sull'inchiesta della Procura di Milano riguardante l'acquisto del Milan da parte di RedBird. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la Figc ha aperto un'indagine a seguito delle perquisizioni disposte dalla Procura stessa. L'ad rossonero Giorgio Furlani è stato ascoltato dal procuratore federale Giuseppe Chinè e ha ribadito che "Il 99,8% del capitale del Milan è controllato da RedBird.

Se però trovasse spazio l'ipotesi accusatoria della Procura di Milano, riporta ancora La Repubblica, si potrebbe contestare al club la violazione dell’art. 32 comma 5 del Codice di giustizia sportiva sugli obblighi di comunicazione e il 20 bis delle Noif sulle “Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico”. E ancora, l'illecito amministrativo (articolo 31 comma 1) e l'articolo 4 su “lealtà, correttezza e probità” dei soggetti della Federazione. Si va dalla censura alla penalizzazione in classifica.

Cosa non quadrerebbe secondo gli investigatori? Il pacchetto di maggioranza del Milan, si legge ancora, è nelle mani del fondo RB FC Holdings CV con sede in Olanda, la cui gestione è sicuramente di RedBird, ma di cui non si sa chiaramente la proprietà. Questo perché il ramo della controllante finale del Milan che fa capo a RedBird è bloccato dal diritto di veto di una società olandese dalla struttura non decifrabile. L'indagine vende anche sul sospetto che quella da Elliott a RedBird sia stata una vendita fasulla, circostanza sempre smentita dal Milan.