Hakan Calhanoglu ci ha preso gusto. Dopo la diretta Instagram di martedì post Scudetto, diventata virale sul web, il regista turco è tornato in live sulla piattaforma invitando ancora una volta diversi compagni di squadra.

Arnautovic, Frattesi, Asllani, Thuram e Klaassen hanno preso parte alla diretta. Gli ex Ranocchia e Onana hanno commentato la live (il primo è stato anche invitato e ha preso parte qualche minuto alla chiacchierata complimentandosi con i giocatori per il successo conquistato), mentre Dumfries si è fatto desiderare declinando gli inviti di Hakan e della chat.

Asllani è entrato in live mentre guardava Pisa-Catanzaro, Klaassen invece ha scherzato con Thuram mostrandogli il suo cane e chiedendo se fosse a conoscenza del suo nome (Rio), riprendendo il simpatico siparietto tra lo stesso Thuram e Lautaro di qualche giorno fa. Il francese questa volta si è presentato al buio e in maniera decisamente più "sobria" rispetto a martedì.

Davy Klaassen showed his dog Rio on Instagram Live, saying he would man mark Marcus Thuram in training tomorrow..



Thuram replied: “The last dog that tried to man mark me.. ahh nevermind” 🇫🇷 pic.twitter.com/XY0zvpWEFd