Tuttosport torna oggi sull'interesse dell'Inter per Bento. Un obiettivo concreto per i nerazzurri. Non per forza legato al budget come Buongiorno e Gudmundsson. Nel caso del portiere brasiliano c'è la necessità di mettere un giocatore in rosa al posto di Audero, che non verrà riscattato. Un co-titolare che possa in futuro prendere il posto di Sommer.

Bento ha già detto sì all'Inter l'estate scorsa, poi l'Athletico Paranaense ha imposto lo stop. Ma il ds del club, Alexandre Mattos, aveva promesso ad Ausilio di rivedersi dopo un anno e i brasiliani si sono già assicurati Leo Linck come sostituto anche perché sanno che Bento non vuole venire meno alla parola data.

Bisognerà accelerare, perché club spagnoli e inglesi hanno cominciato a muoversi, ma l'Inter è convinta di poter chiudere a 15 milioni e di poter coprire l'operazione con qualche uscita legata ai giovani.