Un subentrato trova il pareggio per la Fiorentina su calcio di rigore, un subentrato trova invece l'unghiata vincente che permette all'Inter Under 19 di sbancare il Viola Park superando i viola per 2-1 e confermandosi sempre più in vetta al campionato Primavera 1. La giocata vincente del nigeriano arriva al 90esimo su conclusione di Thomas Berenbruch corretta in porta con una mossa da rapace dal giocatore nigeriano, dopo l'iniziale vantaggio nerazzurro firmato da Matteo Cocchi e il pari dei gigliati realizzato da Fallou Sene. Per i ragazzi di Cristian Chivu è il quarto successo consecutivo, una dimostrazione di forza al termine di una partita nel complesso non bellissima, ma che si accende nel finale fino al colpo da tre punti di Akinsanmiro.

IL TABELLINO

FIORENTINA-INTER 1-2

MARCATORI: 9' Cocchi (I), 71' Sene (F, rig.), 90' Akinsanmiro (I)

FIORENTINA: 22 Leonardelli; 2 Vigiani (63' 9 Sene), 17 Romani, 15 Sadotti, 29 Fortini; 14 Gudelevicius (81' 8 Vitolo), 5 Biagetti, 33 Ievoli; 19 Rubino, 36 Caprini, 7 Presta (88' 24 Braschi).

In panchina: 50 Dolfi, 3 Scuderi, 11 Spaggiari, 23 Maggini, 26 Kouadio, 28 Deli, 32 Mignani.

Allenatore: Daniele Galloppa

INTER: 21 Raimondi; 27 Aidoo, 15 Stante, 33 Alexiou, 3 Cocchi; 8 Di Maggio (80' 30 De Pieri), 4 Stankovic (65' 5 Bovo), 14 Berenbruch; 10 Kamate (65' 44 Akinsanmiro), 9 Sarr (80' 11 Quieto), 7 Owusu (88' 29 Diallo).

In panchina: 12 Tommasi, 6 Stabile, 19 Matjaz, 26 Miconi, 28 Mazzola, 35 Zarate.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Mastrodomenico Assistenti: Bianchini - D'Angelo

Note

Ammoniti: Aidoo (I), Fortini (F), Biagetti (F), Berenbruch (I), Vitolo (F)

Corner: 1-6

Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

96' - Fischia Mastrodomenico, rien ne va plus al Viola Park! Proprio in volata l'Inter inanella la quarta vittoria consecutiva battendo per 2-1 la Fiorentina!

95' - Raimondi va per il lancio lungo, Chivu non apprezza la scelta del suo portiere.

94' - Recupero allungato di un minuto, ultimi assalti viola con Caprini che però commette fallo su Aidoo.

93' - Proprio Aidoo chiude bene in scivolata su Fortini.

91' - Quattro di recupero. Aidoo cade male dopo un contrasto con Caprini.

IL GOL DI AKINSANMIRO: Berenbruch prova un tiro dalla distanza sul quale però il nigeriano ha la geniale idea di inserirsi in area e correggere la traiettoria beffando Leonardelli per un gol che può valere tantissimo.

90' - GOL GOL GOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEERRR!!! EBEEEENEEEEZEEEEERR AAAAAKIIIINSAAAANMIIIIROOOOO!!!

88' - Ultimo cambio per l'Inter: Diallo al posto di Owusu. Nella Fiorentina dentro Braschi al posto di Presta.

87' - Fallo tattico di Quieto su Rubino, giallo inevitabile per lui.

87' - Cocchi prova un nuovo tiro dopo assist di Berenbruch, attento Leonardelli che blocca.

86' - Trattenuta continua di Fortini su De Pieri, rischio per il viola già ammonito.

86' - De Pieri punta Fortini poi calcia un tiro praticamente nei guantoni di Leonardelli.

84' - Fortini si prodiga in un'incredibile ripartenza seminando tutti, poi prova l'appoggio per Presta che però viene anticipato in ripiegamento da un difensore.

84' - Berenbruch mette in mezzo, Romani in scivolata manda in corner.

83' - Quieto prova la conclusione in porta, tiro completamente fuori misura che termina altissimo.

82' - Nemmeno un minuto in campo e Vitolo viene ammonito per un fallo su Berenbruch.

81' - Nella Fiorentina, Vitolo rileva Gudelevicius.

80' - Entra Quieto, che prende il posto di Sarr. Fuori anche Di Maggio rimpiazzato da De Pieri.

79' - Aidoo e Ievoli a terra, gioco fermo.

79' - Raimondi vola sulla punizione di Rubino, respingendo coi pugni.

76' - Berenbruch travolge Caprini a ridosso dell'area interista, punizione per la Fiorentina molto pericolosa. Berenbruch, ammonito da Mastrodomenico, resta a terra dolorante al piede destro.

74' - La partita si incendia: Di Maggio prova il tiro a giro, Biagetti arriva come un falco e spazza via sostituendosi a Leonardelli.

74' - Sene scatenato, un suo lob deviato da un difensore viene respinto dal palo poi Raimondi è reattivo su Caprini che calcia a botta sicura da due passi.

73' - Protesta l'Inter per uno scontro in area viola tra Stante e Rubino, qualche scintilla in campo.

73' - Schema su punizione e palla a Berenbruch il cui tiro viene deviato in corner da Caprini.

72' - Ammonizione per Biagetti, che atterra Owusu a ridosso dell'area dopo aver subito un dribbling perentorio.

71' - Proprio Sene alla battuta... GOL DELLA FIORENTINA! Spiazzato Raimondi, i viola pareggiano!

70' - Calcio di rigore per la Fiorentina! Sene fulmina Cocchi con la sua velocità e costringe Raimondi ad atterrarlo in area dopo il suo tentativo di tiro in porta.

68' - Prova il destro a giro da posizione angolata Owusu, Biagetti respinge.

65' - Cambia anche Chivu: fuori Stankovic per Bovo, Akinsanmiro rileva Kamate.

64' - Proprio Sene si lamenta per un presunto mani in area di un difensore nerazzurro, Mastrodomenico non ravvisa irregolarità.

63' - Primo cambio per la Fiorentina: fuori Vigiani, dentro Sene.

61' - Servito da Berenbruch, Kamate punta Fortini che però ne legge bene le intenzioni togliendogli il pallone spazzato in corner.

57' - Crossa Vigiani trovando Presta che però si fa sfuggire il pallone lasciandolo sfilare sul fondo.

55' - Tentativo di Kamate, controllato in due tempi da Leonardelli.

54' - Sarr si divora il 2-0! Owusu lancia Di Maggio che prova il colpo sotto per eludere l'uscita di Leonardelli, la palla va troppo larga ma Sarr piomba in spaccata per correggere in porta, mandando però fuori.

53' - Si ristabilisce Cocchi, che torna in campo.

52' - Problemi per l'autore del gol Cocchi, che rimane a terra dolorante alla spalla dopo uno scontro. Staff medico in campo.

50' - Ammonizione per il viola Fortini per eccessive proteste: il giocatore viola reclamava per una rimessa laterale per l'Inter a suo dire inesistente.

49' - Grande occasione per Berenbruch, che da posizione ottimale prova a capitalizzare l'assist di Cocchi ma trova Leonardelli pronto.

48' - Pallone dalle retrovie troppo lungo per Presta, controlla Stante.

-----

19.01 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

19.00 - Le squadre rientrano per cominciare la ripresa.

INTERVALLO - Primo tempo che premia legittimamente l'Inter, brava a trovare la via del gol dopo nemmeno dieci minuti grazie alla bella conclusione di Matteo Cocchi e che per tutta la prima parte di gara gestisce l'incontro, per poi vedere la Fiorentina cominciare a prendere terreno anche se con rari pericoli per Raimondi.

-----

47' pt - Finisce il primo tempo: Inter in vantaggio al riposo grazie alla rete al nono di Cocchi.

46' pt - Inizia il minuto di recupero.

45' - Presta prova a lanciare i compagni in avanti, ma il suo pallone è troppo pigro e viene intercettato.

41' - Di Maggio mette in area per Sarr che però colpisce il pallone in modo sporco davanti a Leonardelli, azione sfumata.

40' - Ancora Rubino va di testa sul cross di Biagetti, palla alta. Fiorentina che sta affrontando meglio questi minuti finali.

39' - Fiorentina che sfiora il pari. Biagetti strappa palla a Owusu a ridosso dell'area viola, contropiede gigliato con conclusione di Rubino che finisce a pochi centimetri dal palo con Raimondi comunque attento.

37' - Owusu punta Vigiani, si accentra e calcia un destro velenoso che Leonardelli alza in corner.

35' - Resta a terra Owusu, colpito al volto da Biagetti.

32' - Prova a ripartire velocissima l'Inter, Cocchi guadagna una rimessa laterale in zona offensiva.

31' - Crossa in mezzo Biagetti, Stankovic in anticipo manda la palla in corner.

28' - Evidente trattenuta di Sadotti su Sarr, Mastrodomenico fischia punizione. Forse ci starebbe anche un giallo...

24' - Cross troppo profondo per Vigiani, Raimondi controlla in uscita e blocca.

19' - Aidoo nel tentativo di intervenire sul pallone arriva a valanga e colpisce Caprini, rimediando un giallo.

18' - Triangolo Berenbruc-Kamate, cross del francese troppo alto per Sarr. Poi Cocchi rimette in mezzo dal lato opposto con Alexiou che non trova la rovesciata.

15' - Occasione Fiorentina: Vigiani arriva sul pallone calibrato male col colpo di testa all'indietro da Cocchi, cross in area dove Caprini anticipa Stante e di testa manda fuori di poco.

14' - Owusu prova a lanciare Cocchi ma il suo appoggio è intercettato da Vigiani.

13' - Piove sul Viola Park, anche con una certa intensità.

IL GOL DI COCCHI: Splendida percussione di Aidoo sulla destra, palla messa in mezzo dove Di Maggio fa un velo per il classe 2007 che con una conclusione chirurgica non lascia scampo a Leonardelli. Per Cocchi è la prima rete con la Primavera.

9' - GOL GOL GOOOOOOLLL DELL'INTEEEERRR!!! MATTEEEEEOOOO COOOOCCHIIIIII!!!

7' - Berenbruch guadagna il primo corner del match su percussione da sinistra, sugli sviluppi poi mette in mezzo per Alexiou che manda alto di testa.

4' - Prova l'affondo in area nerazzurra Presta, ben controllato dalla difesa nerazzurra.

----

18.00 - Mastrodomenico fischia, la Fiorentina muove il primo pallone: PARTITI!

17.58 - Pochi minuti al calcio d'inizio, squadre che entrano in campo in questo momento.

----

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!