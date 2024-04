"Sono interista dal 1998, da piccolo facevo il tifo per la Sampdoria". Questa la rivelazione fatta da Valentino Rossi, nel corso dello speciale di Sky Sport realizzato con Gianfelice Facchetti per lo scudetto numero 20 della storia della Beneamata. Una frase che è arrivata anche all'orecchio del mondo blucerchiato, tanto che il tecnico Andrea Pirlo ha invitato il leggendario motociclista allo stadio: "Ciao Vale, dato che hai detto che eri un tifoso della Samp, e il primo amore non si scorda mai, ti aspettiamo presto a Marassi", le parole dell'ex Milan e Juve.