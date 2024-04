Nel corso dell'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, Davide Frattesi ha raccontato il contenuto del dialogo che ebbe la scorsa estate con Simone Inzaghi in Sardegna, dove entrambi si trovavano in vacanza, poco prima del suo trasferimento all'Inter: "Ero ancora in trattativa, mi disse 'speriamo che abbassino il prezzo' - ha ricordato l'ex Sassuolo -. Gli dissi che purtroppo il prezzo non lo facevo io. Eravamo agli sgoccioli, l'affare era praticamente fatto. Non mi ero nemmeno accorto che fosse lì il mister, ho alzato lo sguardo ed era lì a 10 centimetri da me".

In seguito, il centrocampista ha parlato anche di Daniele De Rossi, uno dei suoi idoli calcistici, come predestinato per il ruolo di allenatore: "Si vedeva che fosse un allenatore nato, poi i play in genere sono quelli che capiscono meglio il gioco. Ha fatto fare uno switch incredibile alla Roma, già si vedeva che aveva tutto in mente".

