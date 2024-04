Dopo che l'Inter ha vinto il campionato, cosa manca alla Juventus per lottare per lo scudetto? Chiamato a rispondere alla domanda in conferenza stampa, Massimiliano Allegri 'scarica' la responsabilità sulla società: "Su questa domanda deve rispondere la società e chi fa il mercato. Io faccio l'allenatore e non il mercato - replica il tecnico bianconero -. Noi dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obiettivo Champions. Questo ci permetterebbe di vedere la Juventus su più competizione e poi c'è l'aspetto economico. Ora dobbiamo rimanere concentrati, perché le squadre dietro stanno facendo punti. Dobbiamo essere bravi a fare una bella partita e tornare a vincere in campionato".

Poi un pensiero anche sulle parole di Stefano Pioli (RILEGGI QUI): "Pioli sta facendo un ottimo lavoro al Milan. Non so se l'Inter è stata la più forte in questi tre anni. Io, però, ho sempre detto che fosse la più forte di questa stagione e venivo preso per matto".

