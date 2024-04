Il Governo ha dato il suo ok per l'acquisizione di un ulteriore 35% di Saras, società operativa nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica e a capo della famiglia Moratti, da parte del gigante svizzero-olandese Vitol che possiede già il 10,46% del capitale. Nel decreto della presidenza del Consiglio dei ministri si trovano "prescrizioni non ostative al completamento dell’operazione". "Una delle condizioni sospensive relative per il perfezionamento dell’operazione risulta avverata", si legge nella nota diramata da Saras.