A secco dal 28 febbraio, dal match contro l'Atalanta, Lautaro Martinez non soffre di grandi ripercussioni dall'astinenza da gol. La sua Inter si è difatti laureata campione d'Italia pur dovendo far a meno delle reti del suo capitano, centro gravitazionale della sua Beneamata pur non trovando lo score. L'argentino è sempre più leader e trascinatore della squadra di Simone Inzaghi e con i suoi 23 gol è il miglior realizzatore della Serie A. Un "king" come lo definisce la Lega sui canali social che celebra la stagione del Toro di Bahia Blanca nell'"Inter galattica", così definita nel Tweet.