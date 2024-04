La festa dell'Inter Campione d'Italia non è ancora finita, al contrario, è appena cominciata e, dopo una delegazione della squadra presentatasi in piazza Duomo per festeggiare la vittoria dello scudetto, le celebrazioni continuano anche ad Appiano Gentile. Tornati alla routine della Pinetina per i canonici allenamenti, la 'banda' più forte d'Italia non ferma l'hit più di tendenza del momento e via di tormentone a tinte nerazzurre "iali iali iali", motivetto diventato famoso dopo i festeggiamenti post derby. "Pronti a seguire Hakan Calhanoglu?" si legge nel simpatico Tweet pubblicato dall'Inter che pubblica l'ilare balletto 'capitanato' dal turco.