Due ostacoli per l'Inter nel chiudere il mercato estivo: necessità di fare saldo zero e la necessità di inserire almeno 4 elementi usciti dal proprio settore giovanile per completare la prossima lista UEFA. Questo quanto evidenzia oggi il Corriere dello Sport.

Considerando gli inserimenti di Zielinski e Taremi, che andranno a sostituire Klaassen e Sanchez, chi farà spazio alla quinta punta? Occhio ad Arnautovic, difficilmente piazzabile in uscita visti i 35 anni e i 3 milioni d'ingaggio annui. Diverso, invece, sarebbe il discorso per Valentin Carboni. Che non solo esce dal vivaio nerazzurro, ma avendo 19 anni potrebbe essere inserito nella lista B.



Più agevole, invece, sarebbe l’inserimento di un vice-Sommer. Il posto, infatti, glielo lascerebbe Audero, per cui l’Inter ha un diritto di riscatto a 7 milioni di euro, che, a meno di sorprese, non verrà esercitato. In poche parole, spazio per Bento ce ne sarebbe: l'Inter - secondo il CdS - vuole il brasiliano a tutti i costi. Di Gregorio, invece, potrebbe finire alla Juve: l’Inter incasserebbe dal Monza il 15-20% sulla rivendita.