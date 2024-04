È stato un derby pieno di tensione in campo, quello giocato lunedì sera a San Siro e che ha visto la matematica conquista dello Scudetto da parte dei nerazzurri grazie al successo per 2-1 sui cugini del Milan. Dalla bordocam di DAZN arrivano alcuni dettagli su alcuni litigi avvenuti sul terreno di gioco. In particolare Nicolò Barella cade dopo un contrasto con Theo Hernandez, con Yacine Adli che gli fa segno di rialzarsi anche con una certa veemenza.

A quel punto il capitano nerazzurro Lautaro Martinez si gira e si rivolge proprio al franco-algerino del Milan dicendogli: "Ma tu chi ca**o sei?", facendogli cenno di stare zitto perché sta parlando troppo. Nel finale anche un battibecco a distanza tra Francesco Acerbi e Mike Maignan, con il difensore che urla al portiere avversario "Stai in porta".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!